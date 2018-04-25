 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни


фото: victoriad.com.ua
26 апреля теплее всего будет на юге Украины и на юго-востоке, Приазовье, Луганщине, Донетчине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

Пока что температура в Украине остается комфортной, 25-26 апреля она будет держаться на уровне 17-22 градусов тепла. На Западе в четверг ожидается понижение температуры воздуха, а именно в пределах 15-17 с отметкой плюс.

Дожди наиболее вероятны также в западных областях, но уже летнего характера: локальные с возможными грозами. На остальной территории существенных осадков не предвидится. В северных областях ожидается умеренно-сильный ветер.

27 апреля в Украине прогнозируют изменение погоды. Циклон и атмосферные фронты спровоцируют дождливую погоду и кратковременное падение температуры. На Севере даже до 12-15 градусов тепла.

Однако на майские выходные синоптик обещает прекрасную солнечную, теплую погоду. В частности, 30 апреля и 1 мая температура воздуха может достигать 22-27 градусов.

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь, 26 апреля днем без осадков, максимальная температура воздуха в столице около +20 градусов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

25 апреля, 2018 среда

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать