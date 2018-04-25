Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

25 апреля, 2018, 18:18

26 апреля теплее всего будет на юге Украины и на юго-востоке, Приазовье, Луганщине, Донетчине

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

Пока что температура в Украине остается комфортной, 25-26 апреля она будет держаться на уровне 17-22 градусов тепла. На Западе в четверг ожидается понижение температуры воздуха, а именно в пределах 15-17 с отметкой плюс.

Дожди наиболее вероятны также в западных областях, но уже летнего характера: локальные с возможными грозами. На остальной территории существенных осадков не предвидится. В северных областях ожидается умеренно-сильный ветер.

27 апреля в Украине прогнозируют изменение погоды. Циклон и атмосферные фронты спровоцируют дождливую погоду и кратковременное падение температуры. На Севере даже до 12-15 градусов тепла.

Однако на майские выходные синоптик обещает прекрасную солнечную, теплую погоду. В частности, 30 апреля и 1 мая температура воздуха может достигать 22-27 градусов.

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь, 26 апреля днем без осадков, максимальная температура воздуха в столице около +20 градусов.