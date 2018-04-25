Суд арестовал женщину, которая в Крыму собирала подписи за Путина
25 апреля, 2018, 14:25
Подозреваемую в государственной измене украинку Елену Одновол арестовали на два месяца без права внесения залога
Об этом сообщает Радио Свобода.
25 апреля в Херсонском городском суде состоялось заседание, на котором Одновол избирали меру пресечения. Женщина была руководительницей крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы" и организовывала сбор подписей за Путина во время выборов президента РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.
Суд удовлетворил просьбу стороны обвинения. Адвокат задержанного Игорь Мокин заявлял, что у следствия недостаточно доказательств для объявления ему подозрения и ареста.
- Напомним, Елену Одновол задержали 23 апреля на админгранице с оккупированным Крымом.
- 24 апреля Одновол объявили подозрение в совершении госизмены.
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