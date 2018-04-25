Смертельное ДТП в Кривом Роге: Умер еще один человек
25 апреля, 2018, 09:50
В среду, 25 апреля, во 2-й городской больницы Кривого Рока скончался 58-летний мужчина, который пострадал в ДТП с легковушкой и двумя автобусами 17 апреля
Об этом сообщает "Первый Криворожский".
Во время аварии мужчина находился в маршрутке как пассажир. По данным издания, он работал на заводе "Арселормиттал".
Сейчас количество погибших в этом ДТП достигло 10 человек. Еще 13 до сих пор находятся в больнице, несколько из них - в крайне тяжелом состоянии.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
- Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
- Впоследствии в больнице умер еще один человек
- 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.
- Саксаганский райсуд Кривого Рога арестовал 67-летнего водителя Mazda, которого в связи с тяжелым состоянием здоровья привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.
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