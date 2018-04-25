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Смертельное ДТП в Кривом Роге: Умер еще один человек


фото: 1kr.ua
В среду, 25 апреля, во 2-й городской больницы Кривого Рока скончался 58-летний мужчина, который пострадал в ДТП с легковушкой и двумя автобусами 17 апреля

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Во время аварии мужчина находился в маршрутке как пассажир. По данным издания, он работал на заводе "Арселормиттал".

Сейчас количество погибших в этом ДТП достигло 10 человек. Еще 13 до сих пор находятся в больнице, несколько из них - в крайне тяжелом состоянии.

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
  • Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом.
  • Впоследствии в больнице умер еще один человек
  • 17 апреля полиция задержала участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda.
  • Саксаганский райсуд Кривого Рога арестовал 67-летнего водителя Mazda, которого в связи с тяжелым состоянием здоровья привезли в суд на карете скорой помощи в сопровождении конвоя.
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