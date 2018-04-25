Смертельное ДТП в Кривом Роге: Умер еще один человек

25 апреля, 2018, 09:50

В среду, 25 апреля, во 2-й городской больницы Кривого Рока скончался 58-летний мужчина, который пострадал в ДТП с легковушкой и двумя автобусами 17 апреля

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Во время аварии мужчина находился в маршрутке как пассажир. По данным издания, он работал на заводе "Арселормиттал".

Сейчас количество погибших в этом ДТП достигло 10 человек. Еще 13 до сих пор находятся в больнице, несколько из них - в крайне тяжелом состоянии.