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Штаб АТО: в результате обстрелов пострадали 4 украинских защитников

От начала суток российско-оккупационные войска совершили 33 обстрела позиций украинских защитников и в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганского. Также 120 и 82 мм минометы оккупанты применили в районе Троицкого.

Кроме этого, с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм - защитника Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы и вооружения БМП - задействовал неподалеку Новоселовки.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка" и Водяного. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП - под Талаковкой и Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а со стрелкового оружия - по защитникам Широкиного. Кроме этого, в районе Талаковки враг применил противотанковый ракетный комплекс, а под Гнутово - велся снайперский огонь.

Вследствие вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Еще один наш военнослужащий - получил боевое травмирования. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана медицинская помощь.

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