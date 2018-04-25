Шотландца оштрафовали на $1200 за видео с "зигующим" мопсом

25 апреля, 2018, 14:54

Шотландского блогера Маркуса Мича, который научил собаку нацистскому приветствию и снял это на видео, суд признал виновным в преступлении на почве ненависти и оштрафовал на 800 фунтов (1200 долларов)

Об этом сообщает Associated Press.

Процесс над видеоблогером длился два года.

Марк Мичен снял на видео мопса, который смотрит видео с Адольфом Гитлером и вскидывает лапу на словах "Зиг хайль!" и разместил видео в YouTube в 2016 году. Пользователи жаловались на недопустимое содержание видео, которое набрало более трех миллионов просмотров.

Шериф Дерек О'Карролл отметил, что видео содержит "угрожающий, антисемитский и расистский материал".

Мичен утверждает, что такое решение создает "действительно опасный прецедент для свободы слова и заявил о намерении обжаловать приговор. По его словам, видео было шуткой.