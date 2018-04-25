 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шотландца оштрафовали на $1200 за видео с "зигующим" мопсом

Шотландского блогера Маркуса Мича, который научил собаку нацистскому приветствию и снял это на видео, суд признал виновным в преступлении на почве ненависти и оштрафовал на 800 фунтов (1200 долларов)

Об этом сообщает Associated Press.

Процесс над видеоблогером длился два года.

Марк Мичен снял на видео мопса, который смотрит видео с Адольфом Гитлером и вскидывает лапу на словах "Зиг хайль!" и разместил видео в YouTube в 2016 году. Пользователи жаловались на недопустимое содержание видео, которое набрало более трех миллионов просмотров.

null

Шериф Дерек О'Карролл отметил, что видео содержит "угрожающий, антисемитский и расистский материал".

Мичен утверждает, что такое решение создает "действительно опасный прецедент для свободы слова и заявил о намерении обжаловать приговор. По его словам, видео было шуткой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

25 апреля, 2018 среда

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать