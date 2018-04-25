Сборную Украины по биатлону будет тренировать россиянин, - СМИ

25 апреля, 2018, 17:25

Главным тренером женской сборной Украины по биатлону станет россиянин

Об этом заявила олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная, сообщает Sportarena.

По словам биатлонистки, имя нового тренера объявят 30 апреля. "Это российский специалист, у которого будет два ассистента", - сказала Пидгрушная.

Ранее в интервью biathlon.com.ua президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что женскую команду будет тренировать специалист из одного из "славянских государств".

"Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимальный. Это и языковой барьер, и ментальная несовместимость. Поэтому, чтобы сохранить коллектив, мы рассматриваем варианты с тренерами из славянских государств", - сказал Брынзак.