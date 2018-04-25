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С начала года 13 экс-боевиков сдались Украине

С начала года полицейским добровольно сдались 13 бывших участников незаконных вооруженных формирований, из них 11 - в течение апреля

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25 апреля к правоохранителям обратились два экс-боевика, которые воспользовались предоставленным государством шансом освободиться от уголовной ответственности. Прийти в полицию мужчины решили, узнав из СМИ о своих "коллегах", что на законных основаниях получили возможность вернуться к нормальной жизни.

В общем, за 4 месяца украинским правоохранителям сдались 13 боевиков незаконных вооруженных формирований. Лишь 11 из них сделали это в апреле.

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