С начала года 13 экс-боевиков сдались Украине

25 апреля, 2018, 22:57

С начала года полицейским добровольно сдались 13 бывших участников незаконных вооруженных формирований, из них 11 - в течение апреля

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

25 апреля к правоохранителям обратились два экс-боевика, которые воспользовались предоставленным государством шансом освободиться от уголовной ответственности. Прийти в полицию мужчины решили, узнав из СМИ о своих "коллегах", что на законных основаниях получили возможность вернуться к нормальной жизни.

В общем, за 4 месяца украинским правоохранителям сдались 13 боевиков незаконных вооруженных формирований. Лишь 11 из них сделали это в апреле.