Ракетный комплекс "Ольха" поставят на серийное производство

25 апреля, 2018, 19:31

В 2018 году начнется серийное производство украинских ракетных комплексов "Ольха"

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в Facebook.

"Серийное производство "Ольхи" начнется уже в этом году! Государственные испытания завершены успешно", - говорится в сообщении.

Тем временем президент Порошенко отметил, что комплекс "Ольха" в десять раз более точный, а соответственно, и в десять раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые ранее находились на вооружении ВСУ.

"Впервые производство такого высокоточного оружия было налажено за чрезвычайно короткий срок. Лишь два года назад решением СНБО было поручено начать ракетную программу, а уже сегодня мы завершили испытания и ракета будет поставлена на вооружение нашей армии”, - заявил он в Facebook.