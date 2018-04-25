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"Грустно за журналистов": Труханов прокомментировал свою причастность к преступной банде

Одесский городской голова Геннадий Труханов назвал ложью статью британских журналистов о владении им жилья в Лондоне

Об этом сообщает “Думская”.

Во время брифинга мэр напомнил, что его и раньше обвиняли, например, в наличии второго гражданства, но "информация не подтвердилась”.

"Это все ложь. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают. В течение уже продолжительного времени возникают очень громкие обвинения в мой адрес, которые в итоге ничем не подтверждаются. Всплывает такое перед выборами, сессией. Грустно за журналистов, которые это делают", - заявил он.

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  • Недавно журналисты BBC обнародовали расследование, в котором говорится, что в 1990-х годах мэр Одессы Геннадий Труханов входил в преступную нефтяную группировку.
  • Впоследствии стало известно, что САП и НАБУ проверят причастность мэра Труханова к преступной банде.
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