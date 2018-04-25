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"Дело рюкзаков": суд снял арест с недвижимости Авакова-младшего


фото: REUTERS
17 апреля Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества фигуранта "дела рюкзаков", сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение обнародовали 24 апреля. В нем не указано имя подозреваемого, однако упоминается защитник Авакова-младшего Андрей Тарасов и совпадают данные об арестованном имуществе и номер производства.

Следовательно, три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры теперь не под арестом. Постановление обжалованию не подлежит.

Таким образом, суд отменил решение от 23 февраля, которым на это имущество повторно наложили арест.

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