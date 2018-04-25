"Дело рюкзаков": суд снял арест с недвижимости Авакова-младшего
25 апреля, 2018, 17:01
17 апреля Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества фигуранта "дела рюкзаков", сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Об этом сообщает Радио Свобода.
Решение обнародовали 24 апреля. В нем не указано имя подозреваемого, однако упоминается защитник Авакова-младшего Андрей Тарасов и совпадают данные об арестованном имуществе и номер производства.
Следовательно, три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры теперь не под арестом. Постановление обжалованию не подлежит.
Таким образом, суд отменил решение от 23 февраля, которым на это имущество повторно наложили арест.
- Напомним, 31 октября детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.
- МВД считает, что обыски со стороны НАБУ являются политически мотивированными.
- НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.
- Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- Суд отпустил всех подозреваемых под личное обязательство.
- Прокуратура обжаловала решение суда отпустить подозреваемых.
- 7 ноября Александру Авакову надели электронный браслет.
- Суд снял арест с двух квартир Авакова-младшего.
- 26 декабря с Авокова сняли электронный браслет.
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