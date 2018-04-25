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"Бавария" - "Реал": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов


фото: premiumtimesng.com
Сегодня в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов немецкая "Бавария" принимает испанский "Реал"

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первой матч

21:45 - "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания), телеканал "Футбол 2"

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