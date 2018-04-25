"Бавария" - "Реал": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов
25 апреля, 2018, 13:12
Сегодня в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов немецкая "Бавария" принимает испанский "Реал"
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первой матч
21:45 - "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания), телеканал "Футбол 2"
- "Реал" в драматичном четвертьфинальном противостоянии прошел итальянский "Ювентус" - 3:0, 1:3. Мадридцы вырвали путевку в 1/2 финала в ответной игре, благодаря спорному пенальти.
- "Бавария" в предыдущем раунде избежала серьезных проблем в противостоянии с испанской "Севильей" - 2:1, 0:0.
- В другом полуфинале 24 апреля английский "Ливерпуль" разгромил на своем поле итальянскую "Рому" - 5:2.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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