"Бавария" дома проиграла "Реалу" в полуфинале Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания) 1:2
Голы: Кімміх, 28 - Марсело, 44; Асенсіо, 57
Бавария: Свен Ульрайх, Матс Хуммельс, Франк Рибери, Хави Мартинес (Корентин Толиссо 75), Роберт Левандовски, Арьен Роббен (Тьяго Алькантара 8), Хамес Родригес, Рафинья, Жером Боатенг (Никлас Зюле 34), Томас Мюллер, Йозуа Киммих
Реал: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль (Карим Бензема 67), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Лука Модрич, Марсело, Карлос Каземиро (Матео Ковачіч 83), Лукас Васкес, Иско (Марко Асенсіо 46)
Предупреждения: Франк Рибери 52, Тьяго Алькантара 89 - Карлос Каземиро 78
- Повторный матч между "Реалом" и "Баварией" состоится 1 мая в Мадриде.
- В другом полуфинале 24 апреля английский "Ливерпуль" разгромил на своем поле итальянскую "Рому"- 5:2.
- Реал" в драматичном четвертьфинальном противостоянии прошел итальянский "Ювентус" - 3:0, 1:3. Мадридцы вырвали путевку в 1/2 финала в ответной игре, благодаря спорном пенальти.
- "Бавария" в предыдущем раунде избежала серьезных проблем в противостоянии с испанской "Севильей" - 2:1, 0:0.
- Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский".
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