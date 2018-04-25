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"Бавария" дома проиграла "Реалу" в полуфинале Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов немецкая "Бавария" на своем поле проиграл испанскому "Реалу"

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания) 1:2

Голы: Кімміх, 28 - Марсело, 44; Асенсіо, 57

Бавария: Свен Ульрайх, Матс Хуммельс, Франк Рибери, Хави Мартинес (Корентин Толиссо 75), Роберт Левандовски, Арьен Роббен (Тьяго Алькантара 8), Хамес Родригес, Рафинья, Жером Боатенг (Никлас Зюле 34), Томас Мюллер, Йозуа Киммих

Реал: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль (Карим Бензема 67), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Криштиану Роналду, Тони Кроос, Лука Модрич, Марсело, Карлос Каземиро (Матео Ковачіч 83), Лукас Васкес, Иско (Марко Асенсіо 46)

Предупреждения: Франк Рибери 52, Тьяго Алькантара 89 - Карлос Каземиро 78

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