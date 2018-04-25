Протесты в Армении: Тысячи людей вышли против правящей Республиканской партии
Об этом сообщает Радио Свобода.
На улицы Еревана вышли тысячи активистов, требуя устранения от власти Республиканской партии, которую представляют как действующий глава правительства, так и отстраненный премьер Серж Саргсян.
Накануне Пашинян в сети Facebook заявил, что власть пытается использовать отставку Саргсяна с поста для сохранения руководящей роли Республиканской партии.
"Мы не можем согласиться с назначением представителя этой партии (Республиканской партии Армении, – ред.) премьер-министром и мы не можем позволить этой коррумпированной системе продолжать существовать", – заявил Пашинян.
И.о. премьера Армении Карен Карапетян назвал неприемлемыми условия для переговоров, выдвигает Пашинян.
"Он (Пашинян, – ред.) предложил список людей, которые должны принимать участие с нашей стороны, а также объявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки дня. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучивание собственной точки зрения", – заявил Карапетян.
Также Карапетян назвал досрочные парламентские выборы одним из возможных вариантов разрешения кризиса.
- Напомним, 16 апреля, в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Уже на следующий день Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- 22 апреля в Ереване задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна во время акции протеста.
- В общем, 22 апреля было задержано по меньшей мере 277 протестующих.
- Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.
- 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых протестов.
- 25 апреля лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников вновь выйти на протесты.
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