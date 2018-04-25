Протесты в Армении: Тысячи людей вышли против правящей Республиканской партии

25 апреля, 2018, 12:58

25 апреля в Армении восстановился антиправительственный протест после того, как сорвались запланированные переговоры оппозиционного лидера Никола Пашиняна и исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна

Об этом сообщает Радио Свобода.

На улицы Еревана вышли тысячи активистов, требуя устранения от власти Республиканской партии, которую представляют как действующий глава правительства, так и отстраненный премьер Серж Саргсян.

Накануне Пашинян в сети Facebook заявил, что власть пытается использовать отставку Саргсяна с поста для сохранения руководящей роли Республиканской партии.

"Мы не можем согласиться с назначением представителя этой партии (Республиканской партии Армении, – ред.) премьер-министром и мы не можем позволить этой коррумпированной системе продолжать существовать", – заявил Пашинян.

И.о. премьера Армении Карен Карапетян назвал неприемлемыми условия для переговоров, выдвигает Пашинян.

"Он (Пашинян, – ред.) предложил список людей, которые должны принимать участие с нашей стороны, а также объявил, что будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки дня. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучивание собственной точки зрения", – заявил Карапетян.

Также Карапетян назвал досрочные парламентские выборы одним из возможных вариантов разрешения кризиса.