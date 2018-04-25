Правительство выделит более 130 млн гривен для предотвращения закрытия шахт на Луганщине
Об этом сообщает Правительственный портал.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что распоряжение поможет урегулировать не только проблему техногенной катастрофы и продолжения функционирования угольной отрасли, но и ряд социальных, экономических и политических вопросов.
"Почти в течение двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачку воды на шахтах, которые находятся на оккупированной территории Луганской области. При этом эксперты из Германии несколько раз пытались обследовать затопленные шахты, и их усилия блокировались оккупационными властями. Прежде всего речь идет об около 5000 горняках и к 20000 членах семей шахтеров, которых РФ пытается использовать в гибридной войне против Украины", - заявил Черныш.
Он также отметил, что подобная ситуация может в дальнейшем обостриться на шахте "Юнком".
В результате, выделение средств в размере 131 млн гривен поможет избежать не только техногенно-экологической катастрофы на востоке Украины, но и серьезных социально-экономических последствий, в частности, аварийного закрытия шахт на подконтрольной территории.
- Недавно заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что подтопление шахты "Юнком" на Донбассе грозит экологической катастрофой.
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