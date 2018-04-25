Правительство выделит более 130 млн гривен для предотвращения закрытия шахт на Луганщине

25 апреля, 2018, 18:34

Правительство выделит средства на проведение мероприятий, связанных с предотвращением возникновения техногенной катастрофы в связи с затоплением шахт Первомайсько-Стахановского угледобывающего региона Луганской области

Об этом сообщает Правительственный портал.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш отметил, что распоряжение поможет урегулировать не только проблему техногенной катастрофы и продолжения функционирования угольной отрасли, но и ряд социальных, экономических и политических вопросов.

"Почти в течение двух лет Российская Федерация намеренно блокировала откачку воды на шахтах, которые находятся на оккупированной территории Луганской области. При этом эксперты из Германии несколько раз пытались обследовать затопленные шахты, и их усилия блокировались оккупационными властями. Прежде всего речь идет об около 5000 горняках и к 20000 членах семей шахтеров, которых РФ пытается использовать в гибридной войне против Украины", - заявил Черныш.

Он также отметил, что подобная ситуация может в дальнейшем обостриться на шахте "Юнком".

В результате, выделение средств в размере 131 млн гривен поможет избежать не только техногенно-экологической катастрофы на востоке Украины, но и серьезных социально-экономических последствий, в частности, аварийного закрытия шахт на подконтрольной территории.