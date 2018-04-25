Правительство выделит 2,6 млрд на пешеходные переходы и дорожные развязки

25 апреля, 2018, 12:34

В 2018 году Кабмин выделит 2,6 миллиарда гривень на повышение безопасности на дорогах и противодействие большому травматизму

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Заседание Правительства: начали противодействовать большому травматизму на дорогах и повышать безопасность. В этом году на эти цели выделяем 2,6 млрд грн. Сегодня представляем единую целостную программу. Будем обустраивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки", - говорится в сообщении.

Также Гройсман сообщил, что ежедневно в Украине на дорогах умирают около 11 человек, 11 тысяч ДТП происходит ежегодно. Сейчас уже ликвидировали 109 мест, где регулярно происходили ДТП.

"Тысячи людей ежегодно могут сохранить жизнь, если реализовать все запланированные меры безопасности. Будем накапливать данные о ДТП, выявлять такие места и все делать, чтобы аварии там больше не случались", - добавил Гройсман.

Заседание Правительства: начали противодействовать большому травматизму на дорогах и повышать безопасность. В этом году на эти цели выделяем 2,6 млрд грн. Сегодня представляем единую целостную программу. Будем обустраивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки. #УрядГройсмана — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 апреля 2018 г