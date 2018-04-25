Пограничники назвали самое популярное среди украинцев заграничное направление
Такая информация обнародована на сайте Государственной пограничной службы Украины.
По данным ГНС Украины, за последние четыре года общий пассажиропоток ежегодно увеличивался на 10%.
В частности, в 2017 году пограничники зарегистрировали более 97 млн человек и свыше 20 млн транспортных средств, что на 9% и 2% больше, чем в 2016. Из них более 11 млн пересекли линию разграничения на Донбассе, а административную границу с оккупированным Крымом пересекли 2,5 млн граждан.
За период после внедрения безвизового режима в ЕС поехали 483 тысячи украинцев.
Кроме того, в прошлом году на пунктах пропуска были задержаны и не допущены в Украину более 5 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов.
С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе из Российской Федерации, которые отнесены к категории риска. У остальных иностранцев обязательная фиксация биометрических данных применяется по результатам анализа и оценки рисков.
В ГНСУ напоминают, что с 2015 года Госпогранслужба также начала использовать в ежедневной деятельности международную базу данных Интерпола, что позволяет выявлять международных преступников, мошенников, похищенные автомобили, владельцев фальшивых документов, которые отсутствуют в ведомственной базе. Это значительно расширило возможности пограничного ведомства. За год обработано почти 9 тысяч сообщений по линии Международной организации уголовной полиции, из них реализовано 2 тысячи информаций в отношении конкретных лиц и транспортных средств.
Сообщается, что ГНСУ упростила процедуру пересечения границы: контроль пассажиров без их выхода из транспорта, одна остановка, сочетание зоны пограничного и таможенного контроля.
Отдельно для комфорта граждан на сайте Госпогранслужбы создана интерактивная карта, где можно онлайн найти информацию о загруженности пунктов пропуска, сообщает ГПСУ.
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