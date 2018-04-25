Пограничники назвали самое популярное среди украинцев заграничное направление

25 апреля, 2018, 12:40

Украинцы продолжают массово пересекать границу Польши, наименее популярная страна для посещения — Словакия

Такая информация обнародована на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГНС Украины, за последние четыре года общий пассажиропоток ежегодно увеличивался на 10%.

В частности, в 2017 году пограничники зарегистрировали более 97 млн человек и свыше 20 млн транспортных средств, что на 9% и 2% больше, чем в 2016. Из них более 11 млн пересекли линию разграничения на Донбассе, а административную границу с оккупированным Крымом пересекли 2,5 млн граждан.

За период после внедрения безвизового режима в ЕС поехали 483 тысячи украинцев.

Кроме того, в прошлом году на пунктах пропуска были задержаны и не допущены в Украину более 5 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов.

С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе из Российской Федерации, которые отнесены к категории риска. У остальных иностранцев обязательная фиксация биометрических данных применяется по результатам анализа и оценки рисков.

В ГНСУ напоминают, что с 2015 года Госпогранслужба также начала использовать в ежедневной деятельности международную базу данных Интерпола, что позволяет выявлять международных преступников, мошенников, похищенные автомобили, владельцев фальшивых документов, которые отсутствуют в ведомственной базе. Это значительно расширило возможности пограничного ведомства. За год обработано почти 9 тысяч сообщений по линии Международной организации уголовной полиции, из них реализовано 2 тысячи информаций в отношении конкретных лиц и транспортных средств.

Сообщается, что ГНСУ упростила процедуру пересечения границы: контроль пассажиров без их выхода из транспорта, одна остановка, сочетание зоны пограничного и таможенного контроля.

Отдельно для комфорта граждан на сайте Госпогранслужбы создана интерактивная карта, где можно онлайн найти информацию о загруженности пунктов пропуска, сообщает ГПСУ.