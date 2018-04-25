ПАСЕ приняла резолюцию по противодействию российской пропаганде
Об этом сообщил народный депутат и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
Документ также рекомендует странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков.
В резолюции говорится, что в некоторых случаях государственные средства массовой информации были превращены в пропагандистские инструменты и использованы для передачи фальшивых новостей или разжигания ненависти, ксенофобии против меньшинств и определенных групп.
"Это приводит к отсутствию независимости и низких этических стандартов в ряде средств массовой информации и объясняет все большее недоверие населения. В связи с этим Ассамблея подтверждает свою поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с потоком дезинформации и откровенной лжи, происходящих из средств массовой информации и онлайн-аккаунтов в Российской Федерации, путем создания Специальной группы "East StratCom", - цитирует Арв резолюцию.
- 24 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы почти единогласно приняла решение, в котором признала отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) оккупированными Россией.
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