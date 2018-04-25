Оккупанты обстреляли ДФС и насосную станцию
25 апреля, 2018, 15:59
Российско-оккупационные боевики утром обстреляли Донецкую фильтровальную и насосную станцию
Об этом сообщает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
25 апреля в 6.20 мощному обстрелу подверглась Донецкая фильтровальная станция и насосная станция первого подъема Южнодонбасская водопровода.
"Персонал находился в приюте до 7.30. В настоящее время проводится обследование территории и оборудования на предмет повреждений", - говорится в сообщении.
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