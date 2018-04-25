Оккупанты на Донбассе угрожают отобрать у верующих храмы УПЦ КП
25 апреля, 2018, 22:34
Боевики российско-оккупационных войск угрожают верующим и священникам Украинской православной церкви Киевского патриархата отобрать храмы на оккупированной территории Донецкой области
Об этом сообщил епископ Донецкий и Мариупольский Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Владыка Сергий во время "молитвенного завтрака" с главой облгосадминистрации Павлом Жебривским.
Во время встречи Владыка Сергий рассказал о нарушениях прав верующих на временно оккупированной территории со стороны оккупационных властей.
По его словам, на временно оккупированной территории осталось 36 приходов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, и оккупанты требуют их перерегистрировать по так называемым законам так называемой республики, иначе угрожают забрать храмы и выдворить священников.
Те самые притеснения испытывают верующие и священники Греко-католической церкви.
- Напомним, 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).
- 22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
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