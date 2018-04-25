Обувь из мусора: В Амстердаме выпустят кроссовки с подошвой из переработанной жвачки
Об этом пишет The Verge.
Подошва кроссовок сделана из переработанной жевательной резинки, 1,5 млн тонн которой ежегодно гости и жители Амстердама оставляют на улицах города.
Верхняя часть кроссовок сделана из кожи. Первая партия обуви Gumdrop появится на рынке уже в июне 2018 года. Ориентировочная стоимость экологических кроссовок - около 190 евро.
Планируется, что всего будут представлены два типа обуви - розовые и черно-красные.
Современная жевательная резинка делается из синтетического каучука, так как он в десятки раз дешевле натурального. При этом он практически не поддается биологическому разложению.
После переработки его можно использовать в качестве альтернативы обычному каучуку, из которого часто делается подошва для обуви - синтетический материал абсолютно не уступает по прочности натуральному аналогу.
Читайте также: Тренчи, джинсовая мания и цветочный принт. Как одеваться этой весной
- Американский бренд решил сделать одежду, в которой, кроме обычных компонентов, будут использовать нитки, которые сделали из пластика.
- Напомним, американские ученые хотят уменьшить количество одежды на свалках с помощью чернил, что меняют цвет.
Читайте также
-
24 апреля, 2018 "Ливерпуль" - "Рома". Все о полуфинале Лиги чемпионов
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Читайте также
-
-
-
20 апреля, 2018 Виталий Портников: при диктатуре можно только умереть