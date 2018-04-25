Обувь из мусора: В Амстердаме выпустят кроссовки с подошвой из переработанной жвачки

25 апреля, 2018, 15:50

Компания Gumdrop, дизайнер одежды Explicit Wear и городская организация Iamsterdam выпустили кроссовки, подошва которых сделана из собранной на улицах Амстердама жвачки

Об этом пишет The Verge.

Подошва кроссовок сделана из переработанной жевательной резинки, 1,5 млн тонн которой ежегодно гости и жители Амстердама оставляют на улицах города.

Верхняя часть кроссовок сделана из кожи. Первая партия обуви Gumdrop появится на рынке уже в июне 2018 года. Ориентировочная стоимость экологических кроссовок - около 190 евро.

Планируется, что всего будут представлены два типа обуви - розовые и черно-красные.

Современная жевательная резинка делается из синтетического каучука, так как он в десятки раз дешевле натурального. При этом он практически не поддается биологическому разложению.

После переработки его можно использовать в качестве альтернативы обычному каучуку, из которого часто делается подошва для обуви - синтетический материал абсолютно не уступает по прочности натуральному аналогу.

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