НАПК вызвало омбудсмена Денисову, голосовавшую за рассмотрение своей кандидатуры Радой
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Это сделано "для обеспечения реализации прав лица, которое привлекается к административной ответственности и имеет право подать объяснения и замечания к содержанию протоколов", отмечает НАПК.
Агентство установило, что Денисова как народный депутат 15 марта несмотря на "конфликт интересов" принимала участие в обсуждении и голосовании в парламенте за повестку о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона "О предотвращении коррупции", считает НАЗК.
"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отмечается в сообщении.
В связи с этим Людмила Денисова должна прибыть 25 апреля в НАПК. Ее ждут в течение дня, с 09:00 до 17:00.
В Национальном агентстве напоминают, что неявка должностного лица не препятствует последующим возможным мероприятиям в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях.
- Напоминаем, 15 марта в Верховной Раде большинством голосов избрали Людмилу Денисову Уполномоченным по правам человека.
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