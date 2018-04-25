НАПК вызвало омбудсмена Денисову, голосовавшую за рассмотрение своей кандидатуры Радой

25 апреля, 2018, 10:32

Национальное агенство по вопросам предотвращения коррупции пригласило для дачи объяснений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Это сделано "для обеспечения реализации прав лица, которое привлекается к административной ответственности и имеет право подать объяснения и замечания к содержанию протоколов", отмечает НАПК.

Агентство установило, что Денисова как народный депутат 15 марта несмотря на "конфликт интересов" принимала участие в обсуждении и голосовании в парламенте за повестку о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона "О предотвращении коррупции", считает НАЗК.

"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушения, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Людмила Денисова должна прибыть 25 апреля в НАПК. Ее ждут в течение дня, с 09:00 до 17:00.

В Национальном агентстве напоминают, что неявка должностного лица не препятствует последующим возможным мероприятиям в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях.