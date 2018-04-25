 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАБУ задержало в Киеве работника главка СБУ, который за взятки легализовывал иностранцев

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало на взятке в $47,5 тыс. работника столичного главка СБУ

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

"Вчера был задержан работник СБУ. Он работает в главном управлении города Киева и Киевской области. Он получил $47,5 тысяч. Эти деньги он требовал от граждан, которые на основании фейковых документов получили документы, дающие право на проживание на территории Украины", - сказал Сытник.

Руководитель НАБУ уточнил, что спецслужащий брал по $3 тыс. с каждого "клиента".

"С начала было передано $11,5 тыс., вчера был передан второй транш - $36 тыс. Во время задержания обнаружили бокалы из-под шампанского, патроны и вещество, очень похожее на известное наркотическое вещество", - рассказал Сытник.

Чиновник также обвинил один из департаментов СБУ в срыве спецоперации НАБУ.

"Это дело является продолжением операции, которая была сорвана работниками Департамента "К" СБУ в декабре 2017 года. Департамент "К" не имеет желания противодействовать миграции, а, наоборот, во многом способствует ей. В тех разговорах, которые мы зафиксировали, очень часто упоминается руководство департамента", - подытожил Сытник.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 апреля, 2018 среда

больше новостей

25 апреля, 2018 среда

24 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать