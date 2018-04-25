НАБУ задержало в Киеве работника главка СБУ, который за взятки легализовывал иностранцев

25 апреля, 2018, 12:18

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало на взятке в $47,5 тыс. работника столичного главка СБУ

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

"Вчера был задержан работник СБУ. Он работает в главном управлении города Киева и Киевской области. Он получил $47,5 тысяч. Эти деньги он требовал от граждан, которые на основании фейковых документов получили документы, дающие право на проживание на территории Украины", - сказал Сытник.

Руководитель НАБУ уточнил, что спецслужащий брал по $3 тыс. с каждого "клиента".

"С начала было передано $11,5 тыс., вчера был передан второй транш - $36 тыс. Во время задержания обнаружили бокалы из-под шампанского, патроны и вещество, очень похожее на известное наркотическое вещество", - рассказал Сытник.

Чиновник также обвинил один из департаментов СБУ в срыве спецоперации НАБУ.

"Это дело является продолжением операции, которая была сорвана работниками Департамента "К" СБУ в декабре 2017 года. Департамент "К" не имеет желания противодействовать миграции, а, наоборот, во многом способствует ей. В тех разговорах, которые мы зафиксировали, очень часто упоминается руководство департамента", - подытожил Сытник.