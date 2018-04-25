НАБУ открыло производство в отношении закупки "Укроборонпромом" польских БМП

25 апреля, 2018, 15:26

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения "Укроборонпром" по тем фактам, которые были озвучены в СМИ

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

"Да, уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".