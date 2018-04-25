НАБУ открыло производство в отношении закупки "Укроборонпромом" польских БМП
25 апреля, 2018, 15:26
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения "Укроборонпром" по тем фактам, которые были озвучены в СМИ
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.
"Да, уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - сказал он.
Ранее сообщалось, что глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".
- Напомним, издание "Новое время" опубликовало материал о якобы злоупотреблениях во время закупки "Укроборонпромом" БМП-1 в польськой компании Wtorplast. Издание утверждало, что техника стоила Украине по $205 тыс. за единицу, а в целом - в $41 млн. При этом издание утверждало, что техника - списаны с вооружения машины 1980-х годов производства.
- В "Укроборонпроме" материал назвали "ложью, информационной диверсией" и "откровенной дезинформацией".
- "Укроборонпром" показал купленные в Польше БМП, из-за которых ведомство обвиняли в злоупотреблениях.
- Впоследствии в Раде предложили ввести уголовную ответственность за слухи, что вредят обороноспособности.
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