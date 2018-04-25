НАБУ не получило согласие от Онищенко на передачу "записей" разговоров с Порошенко

25 апреля, 2018, 16:22

Нардеп Александр Онищенко пока не дал согласия на передачу Национальному антикоррупционному бюро так называемых пленок разговоров с президентом Порошенко

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

По словам Сытника, детективы бюро общаются с нардепом в формате переписки.

"Пока согласия на передачу этих записей мы еще не получили. На этих пленках и он фигурирует как соучастник. Окончательное слово за ним", - заявил директор НАБУ на брифинге.

Он также напомнил, что по делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Но еще оно не вступило в силу из-за имеющейся апелляции.