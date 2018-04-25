НАБУ не получило согласие от Онищенко на передачу "записей" разговоров с Порошенко
25 апреля, 2018, 16:22
Нардеп Александр Онищенко пока не дал согласия на передачу Национальному антикоррупционному бюро так называемых пленок разговоров с президентом Порошенко
Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.
По словам Сытника, детективы бюро общаются с нардепом в формате переписки.
"Пока согласия на передачу этих записей мы еще не получили. На этих пленках и он фигурирует как соучастник. Окончательное слово за ним", - заявил директор НАБУ на брифинге.
Он также напомнил, что по делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Но еще оно не вступило в силу из-за имеющейся апелляции.
- Как сообщалось, 18 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.
- Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и по поводу бизнеса.
- В БПП назвали записи разговора "фейком".
- Впоследствии центр "Миротворец" заявил, что в его распоряжении есть записи разговора нардепа-беглеца Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле.
Читайте также
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-
-
-
-