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НАБУ не получило согласие от Онищенко на передачу "записей" разговоров с Порошенко


фото: nabu.gov.ua
Нардеп Александр Онищенко пока не дал согласия на передачу Национальному антикоррупционному бюро так называемых пленок разговоров с президентом Порошенко

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

По словам Сытника, детективы бюро общаются с нардепом в формате переписки.

"Пока согласия на передачу этих записей мы еще не получили. На этих пленках и он фигурирует как соучастник. Окончательное слово за ним", - заявил директор НАБУ на брифинге.

Он также напомнил, что по делу Онищенко есть решение испанского суда об экстрадиции. Но еще оно не вступило в силу из-за имеющейся апелляции.

  • Как сообщалось, 18 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко.
  • Голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него и по поводу бизнеса.
  • В БПП назвали записи разговора "фейком".
  • Впоследствии центр "Миротворец" заявил, что в его распоряжении есть записи разговора нардепа-беглеца Александра Онищенко с гражданином РФ в Израиле.
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