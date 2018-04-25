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На майские праздники в Киеве будет курсировать ретропоезд


фото: 5.ua
1 и 9 мая в Киеве для горожан и гостей столицы будет курсировать праздничный ретропоезд

Об этом сообщается на сайте УЗ.

"На майские праздники в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд №897/898, которым смогут воспользоваться все желающие киевляне и гости столицы. Поезд будет отправляться с первого пути станции Киев-Пассажирский 1 и 9 мая в 13:45, а заканчиваться путешествие прибытием на главный вокзал столицы в 16:19", говорится в сообщении.

1 мае в составе поезда будет пять вагонов, а 9 мая - четыре. Также, вагон-ресторан. Праздничный поезд поведет паравоз Эр 787-46, 1951 года постройки во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск, которое основано в 1873 году и является базовым по обслуживанию паровозов в Украине.

Путешествие вокруг Киева продлится два с половиной часа. Пассажирам предлагают увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, здание депо Киев-Московский.

Цена билета в вагон первого класса - около 84 гривен для взрослых и 32 для детей. В вагоне второго класса - 48 грн для взрослого и 23 грн для ребенка. Эти билеты также дают право посетить музей железнодорожного транспорта, расположенный на станции Киев-Пассажирский.

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