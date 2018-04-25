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На Харьковщине мошенники обманули пожилых людей на полмиллиона по схеме "ваш родственник в полиции"

В Харьковской области полицейские разоблачили мошенников, которые звонили гражданам, представлялись полицейскими и утверждали, что их родственника поймали на преступлении и "решить вопрос" можно за деньги

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

В общем мошенники "развели" граждан на почти 500 тыс. грн. Жертвами злоумышленников становились в основном люди преклонного возраста. Большинство абонентов соглашались заплатить.

22 апреля полицейские задержали двух злоумышленников, которые в течение полугода обманывали харьковчан. Ими оказались 27-летний житель Черниговской области и его подельник-ровесник из Харькова, ранее судимый за хулиганство и имущественные преступления. Оба мужчины безработные и наркозависимые. Сейчас их обоснованно подозревают в 25 эпизодах. Полиция изъяла у них вещественные доказательства преступлений.

Открыто производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мошенникам грозит до 3 лет лишения свободы.

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