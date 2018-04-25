Минсоцполитики провалило психологическую реабилитацию участников АТО, - Матиос

25 апреля, 2018, 20:42

Несмотря на выделенные деньги из бюджета, Министерство социальной политики не обеспечивает ветеранов АТО необходимой психологической реабилитацией

Об этом сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

В текущем году Государственным бюджетом Украины на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО и их обеспечение санаторно-курортным лечением предусмотрено 109 млн гривен.

"Однако военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018 году не осуществляются вообще, поскольку Министерство социальной политики Украины до настоящего времени не смогло или не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО просто не возможно", - заявил Матиос.

Из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом, а именно чуть больше 300, что катастрофически мало на всех военных государства, в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам вынужденно остается формальным.

"Вот и имеем, что деньги на счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях", - добавил военный прокурор.

По словам Матиоса, с начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство.