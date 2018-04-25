Международные табачные компании вытеснили с рынка почти всех отечественных производителей. Особое мнение

25 апреля, 2018, 14:55

Международные табачные компании вытеснили практически всех украинских производителей сигарет, выжила только Винниковская табачная фабрика

Об этом рассказал владелец ПТФ Григорий Козловский в интервью "РБК-Украина".

"Когда мы говорим о национальных производителях сигарет, к сожалению, можем говорить только о Львовской табачной фабрике. Потому что табачные концерны, такие как "Филипп Моррис", "Джей ти Ай" и "Бритиш Американ Тобакко" вытеснили всех украинских производителей. Отечественные фабрики были в Каменце-Подольском, Днепре, Монастырску, Донецке, Симферополе, Киеве. В среднем одна на три области", - рассказал предприниматель.

По словам Григория Козловского, исчезли также и все табачно-ферментационные заводы, а это более 7 предприятий.

"На момент прихода транснациональных компаний у нас было очень сильно развито сельское хозяйство. Мы выращивали десятки тысяч тонн табака. Верховная Рада даже приняла закон, согласно которому 10% табака в сигаретах, которые производятся в Украине, должен быть отечественного производства. Но этот вопрос был достаточно быстро решен - отечественные производители сигарет просто свернули бизнес в связи с невозможностью бороться дальше с ситуацией, что сложилась. Потому что международные компании табак покупают в Африке за $1,2-1,5, а тут сами же себе продают по 10-12-15 долларов. А доходы все идут за рубеж", - пояснил владелец ПТФ.

После выхода с фабрики первого американского инвестора RJR в конце 90-х ПТФ пришлось очень тяжело восстанавливаться почти "с нуля". У предприятия не было ни оборотных средств, ни оборудования. Восстановление длилось долгих 12 лет.

"Когда пришла "Филипп Морис", то отечественное производство претерпело существенных потерь. Поэтому о Львовской табачной фабрике мы говорим, как о действительно едином национальном производителе, который выжил на сегодняшний день и которому приходится выживать, конкурируя с гигантами", - сказал Козловский.

В СМИ и в экспертных кругах уже неоднократно звучала информация, что министерство финансов по инициативе крупных международных табачных компаний разработало законопроект, который фактически устанавливает минимальные цены на сигареты на уровне 26,8 грн.

Установление минимальных цен не только противоречит Европейскому законодательству и нормам ВТО, но и грозит банкротством украинским производителям дешевых сигарет.