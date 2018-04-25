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Мэр Сум сам себе выписывал премии. Его признали виновным, но наказания не будет

Заречный районный суд города Сумы признал виновным мэра Александра Лысенко, который голосовал за повышение собственной премии до 300%

Об этом сообщает пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

Установлено, что глава города, будучи надлежащим образом осведомленным с положениями антикоррупционного законодательства, публично не сообщил коллегиальному органу – Сумской городской совет - о конфликте интересов во время голосования за увеличение себе денежной премии до 300%.

В то же время к ответственности мэра не привлечено.

"Поскольку взыскание может быть наложено не позднее как через три месяца со дня выявления правонарушения, а этот срок истек 16 апреля 2018 года", - пояснил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Кунда.

Как сообщается, Лысенко почти два месяца не приходил на судебные заседания — сначала был на больничном, потом в санатории.

Науменко добавила, что прокуратура не имеет право оспаривать это решение.

В судебном заседании установлено, что указанное решение, за которое голосовал сумской городской голова гр. Лысенко, касалось его личных условий оплаты труда, а именно: повышение предельного размера его премии с 150% до 300%.” - говорится в сообщении судебного заседания.

В зале заседаний отметили, что приведение заработной платы до уровня минимальной по Украине за счет премии противоречит требованиям Закона Украины "Об оплате труда" и сути указанной поощрительной выплаты, а также свидетельствует о наличии частного имущественного интереса лица.

В суде мэр Сум заявил, что использовал суммы премий не на собственные нужды, а в целях помощи людям. По его словам, он руководствовался фактом необходимости такой помощи.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

  • Во время голосования 22 февраля 2017 года на заседании двадцатой сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершении действий при наличии такого конфликта.
  • Как сообщалось, 25 января 2018 г. правительство исключило начисления чрезмерных премий чиновникам.

 

 

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