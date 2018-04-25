Мэр Сум сам себе выписывал премии. Его признали виновным, но наказания не будет

25 апреля, 2018, 17:10

Заречный районный суд города Сумы признал виновным мэра Александра Лысенко, который голосовал за повышение собственной премии до 300%

Об этом сообщает пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

Установлено, что глава города, будучи надлежащим образом осведомленным с положениями антикоррупционного законодательства, публично не сообщил коллегиальному органу – Сумской городской совет - о конфликте интересов во время голосования за увеличение себе денежной премии до 300%.

В то же время к ответственности мэра не привлечено.

"Поскольку взыскание может быть наложено не позднее как через три месяца со дня выявления правонарушения, а этот срок истек 16 апреля 2018 года", - пояснил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Кунда.

Как сообщается, Лысенко почти два месяца не приходил на судебные заседания — сначала был на больничном, потом в санатории.

Науменко добавила, что прокуратура не имеет право оспаривать это решение.

В судебном заседании установлено, что указанное решение, за которое голосовал сумской городской голова гр. Лысенко, касалось его личных условий оплаты труда, а именно: повышение предельного размера его премии с 150% до 300%.” - говорится в сообщении судебного заседания.

В зале заседаний отметили, что приведение заработной платы до уровня минимальной по Украине за счет премии противоречит требованиям Закона Украины "Об оплате труда" и сути указанной поощрительной выплаты, а также свидетельствует о наличии частного имущественного интереса лица.

В суде мэр Сум заявил, что использовал суммы премий не на собственные нужды, а в целях помощи людям. По его словам, он руководствовался фактом необходимости такой помощи.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.