Мэр Сум сам себе выписывал премии. Его признали виновным, но наказания не будет
Об этом сообщает пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко в Facebook.
Установлено, что глава города, будучи надлежащим образом осведомленным с положениями антикоррупционного законодательства, публично не сообщил коллегиальному органу – Сумской городской совет - о конфликте интересов во время голосования за увеличение себе денежной премии до 300%.
В то же время к ответственности мэра не привлечено.
"Поскольку взыскание может быть наложено не позднее как через три месяца со дня выявления правонарушения, а этот срок истек 16 апреля 2018 года", - пояснил прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Кунда.
Как сообщается, Лысенко почти два месяца не приходил на судебные заседания — сначала был на больничном, потом в санатории.
Науменко добавила, что прокуратура не имеет право оспаривать это решение.
В судебном заседании установлено, что указанное решение, за которое голосовал сумской городской голова гр. Лысенко, касалось его личных условий оплаты труда, а именно: повышение предельного размера его премии с 150% до 300%.” - говорится в сообщении судебного заседания.
В зале заседаний отметили, что приведение заработной платы до уровня минимальной по Украине за счет премии противоречит требованиям Закона Украины "Об оплате труда" и сути указанной поощрительной выплаты, а также свидетельствует о наличии частного имущественного интереса лица.
В суде мэр Сум заявил, что использовал суммы премий не на собственные нужды, а в целях помощи людям. По его словам, он руководствовался фактом необходимости такой помощи.
Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.
- Во время голосования 22 февраля 2017 года на заседании двадцатой сессии Сумского горсовета за изменение условий персонального ежемесячного премирования городской голова не сообщил о наличии реального конфликта интересов и совершении действий при наличии такого конфликта.
- Как сообщалось, 25 января 2018 г. правительство исключило начисления чрезмерных премий чиновникам.
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