Ломаченко показал, какую набрал форму перед боем с Линаресом
25 апреля, 2018, 12:40
Украинский боксер Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед поединком против венесуэльца Хорхе Линареса
Василий Ломаченко проводит в США последний этап подготовки к бою с венесуельцем Хорхе Линаресом, который состоится 12 мая в Нью-Йорке. В этом поединке украинец дебютирует в легком весе (до 61,2 кг) и попытается отобрать титул чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и вакантный пояс журнала The Ring.
- Ломаченко владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в другой - второй полулегкой категории (до 59 кг).
- В своем предыдущем поединке 9 декабря 2017 года Василий Ломаченко досрочно победил кубинца Гильермо Рингондо.
- Ранее промоутер украинца Боб Арум заявил, что легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо все еще не отказался от поединка с Василием Ломаченко.
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