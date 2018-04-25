Ломаченко назвал условие встречи с легендарным Пакьяо

25 апреля, 2018, 15:28

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал условие, при котором он встретится с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо

Об этом Ломаченко рассказал на открытой тренировке перед боем с Хорхе Линаресом, сообщает Fight Hub TV.

"Бой с Пакьяо зависит от весовой категории. Сейчас я не могу подняться в вес 63,5 кг. Другое дело, если поединок пройдет в категории до 61,2 кг. Только тогда это будет хороший для меня вариант", - сказал Ломаченко.

Также он отметил, что жаждет встречи с американцем Майки Гарсией, который недавно вернулся в легкий вес (до 61,2 кг).

"Да, я хочу боя с Гарсией. Майки - большой вызов для меня, я хочу этого поединка. В будущем это будет исторический бой", - считает Василий Ломаченко.

Сегодня Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем против венесуэльца Хорхе Линареса, который состоится 12 мая в Нью-Йорке.

Украинец дебютирует в легком весе и попытается отобрать у венесуэльца титул чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и получить вакантный пояс журнала The Ring.

39-летний Мэнни Пякьяо становился чемпионом мира в восьми категориях, а сейчас выступает в весе до 66,7 кг.

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