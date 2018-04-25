КСУ требует забрать у тюремщиков расследования преступлений в тюрьмах
Решение было принято КСУ 24 апреля, сообщает “Украинская правда”.
В нем говорится о признании неконституционным ч. 6 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса. Она предусматривает, что преступлениями, совершенными в помещениях или на территории Государственной уголовно-исполнительной службы, занимаются следственные органы ГУИС, которые подконтрольны и подотчетны руководителю этой службы.
С целью обеспечения конституционных прав человека суд требует передать эту функцию независимому органу и дает на это государству три месяца.
"Работники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые сами расследуют преступления в колониях и СИЗО, вместо исправления осужденных могут нарушать их права – применять репрессивные, карательные меры, их действия могут содержать коррупционную составляющую", - сообщил представитель КСУ.
- Ранее сообщалось, что в течение 2017 года в учреждениях пенитенциарной системы Украины умерло более 500 человек.
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