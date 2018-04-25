КСУ требует забрать у тюремщиков расследования преступлений в тюрьмах

25 апреля, 2018, 14:12

КС Украины поставил требование перед государством освободить работников пенитенциарной службы от расследования преступлений, совершенных в тюрьмах и СИЗО, и создать независимый орган или передать эту функцию одной из имеющихся служб

Решение было принято КСУ 24 апреля, сообщает “Украинская правда”.

В нем говорится о признании неконституционным ч. 6 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса. Она предусматривает, что преступлениями, совершенными в помещениях или на территории Государственной уголовно-исполнительной службы, занимаются следственные органы ГУИС, которые подконтрольны и подотчетны руководителю этой службы.

С целью обеспечения конституционных прав человека суд требует передать эту функцию независимому органу и дает на это государству три месяца.

"Работники Государственной уголовно-исполнительной службы, которые сами расследуют преступления в колониях и СИЗО, вместо исправления осужденных могут нарушать их права – применять репрессивные, карательные меры, их действия могут содержать коррупционную составляющую", - сообщил представитель КСУ.