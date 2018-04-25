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Количество погибших во время столкновений в Никарагуа возросло до 34 человек, - правозащитники


фото: Reuters
Количество погибших за неделю антиправительственных протестов в Никарагуа, которые жестко пресекаются правоохранителями, возросло по меньшей мере до 34 человек

Об этом сообщает DW.

Центр прав человека Никарагуа (CENIDH) отметил, что обнаружили новые тела погибших в столичном морге. Они принадлежат людям, которые ранее считались пропавшими без вести.

Кроме того, несколько человек погибли из-за полученных во время протестов травм. Последние официальные данные о погибших, обнародованные 20 апреля, говорят о 10 умерших.

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