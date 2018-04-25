КГБ Беларуси задержала украинца и пыталась завербовать для шпионажа

25 апреля, 2018, 11:35

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Черниговщины спецслужбами Республики Беларусь

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

По данным пресс-службы, житель одного из пограничных поселков Черниговской области часто ездил к родственникам, которые живут в Беларуси. Во время одной из поездок мужчину задержали правоохранительные органы этой страны якобы за нарушение правил торговли. При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовной ответственностью, требовали передавать информацию о военных пограничных объектах. Мужчина должен был отчитываться во время каждой поездки перед представителем спецслужбы соседней страны.

Украинец сразу же обратился в СБУ и сообщил все подробности его вербовки.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет.

Поскольку мужчина не выполнил задачу, поставленную перед ним иностранными спецслужбами, и добровольно заявил о вербовке, суд освободил его от уголовной ответственности согласно законодательству.