Как тысячи астероидов вращаются в Солнечной системе. Видео от NASA
Видео опубликовано на одном из каналов NASA в YouTube.
Всего NEOWISE с 2013 года обнаружил 375 29 объектов в Солнечной системе, из них 788 - околоземные объекты, 136 - кометы. Некоторые из них были классифицированы как "особо опасные" через их траектории движения, которая может пересечь земную орбиту, а также размеры.
Ученые создали симуляцию, которая показывает, как эти космические объекты движутся по Солнечной системе. В видео орбиты Меркурия, Марса и Венеры выделяются синим цветом, а орбита Земли - бирюзовым.
Телескоп WISE был запущен в 2009 году и сначала специализировался на поиске в четырех инфракрасных диапазонах астероидов, коричневых карликов и ультраярких галактик, но в 2011 году проект заморозили.
Через два года - в 2013 году - инженеры NASA запустили новый проект NEOWISE, в рамках которого телескоп начал заниматься поиском околоземных объектов.
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- Недавно ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
- Также сотрудники космического агентства протестировали нового робота на "имя" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки прошлого года.
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