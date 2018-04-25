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Как тысячи астероидов вращаются в Солнечной системе. Видео от NASA

Агенство NASA опубликовало видео, где показано вращение 29 тысяч астероидов в Солнечной системе, которые обнаружил аппарат NEOWISE за четыре года своей работы

Видео опубликовано на одном из каналов NASA в YouTube.

Всего NEOWISE с 2013 года обнаружил 375 29 объектов в Солнечной системе, из них 788 - околоземные объекты, 136 - кометы. Некоторые из них были классифицированы как "особо опасные" через их траектории движения, которая может пересечь земную орбиту, а также размеры.

Ученые создали симуляцию, которая показывает, как эти космические объекты движутся по Солнечной системе. В видео орбиты Меркурия, Марса и Венеры выделяются синим цветом, а орбита Земли - бирюзовым.

Телескоп WISE был запущен в 2009 году и сначала специализировался на поиске в четырех инфракрасных диапазонах астероидов, коричневых карликов и ультраярких галактик, но в 2011 году проект заморозили.

Через два года - в 2013 году - инженеры NASA запустили новый проект NEOWISE, в рамках которого телескоп начал заниматься поиском околоземных объектов.

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