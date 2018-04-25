Кабмин создаст межведомственную рабочую группу для ускорения прихода ІКЕА в Украину
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщается на странице Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest в сети Facebook, 23 апреля состоялась встреча представителей ІКЕА с первым заместителем министра финансов Оксаной Маркаровой, директором UkraineInvest Даниэлем Билаком, и.о. главы ГФС Украины Мирославом Проданом и замминистра экономического развития и торговли Михаилом Титарчуком.
"Решено, что правительство создаст межведомственную группу, на которую будут приглашены представители КГГА для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что ІКЕА сможет быстрее открыть свои фирменные магазины в Украине", - говорится в сообщении Билака.
Также директор UkraineInvest заявил , что решение ІКЕА прийти в Украину является сильным сигналом для рынка.
Читайте также
-
20 апреля, 2018 Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
-
-
-
-