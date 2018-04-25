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Кабмин создаст межведомственную рабочую группу для ускорения прихода ІКЕА в Украину


фото: retailplatforma
Кабинет министров Украины создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA на рынок страны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на странице Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest в сети Facebook, 23 апреля состоялась встреча представителей ІКЕА с первым заместителем министра финансов Оксаной Маркаровой, директором UkraineInvest Даниэлем Билаком, и.о. главы ГФС Украины Мирославом Проданом и замминистра экономического развития и торговли Михаилом Титарчуком.

"Решено, что правительство создаст межведомственную группу, на которую будут приглашены представители КГГА для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что ІКЕА сможет быстрее открыть свои фирменные магазины в Украине", - говорится в сообщении Билака.

Также директор UkraineInvest заявил , что решение ІКЕА прийти в Украину является сильным сигналом для рынка.

 

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