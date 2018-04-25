Гройсман инициирует новые штрафы за перегруз фур

25 апреля, 2018, 13:27

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает ввести штрафы за перегруз фур не только для водителей, но и для грузоотправителей

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня если транспортное средство останавливается и взвешивается и есть превышение груза, штраф платит водитель. А надо чтобы платил и грузоотправитель. Если ты должен загрузить 40 тонн, почему грузишь 60 тонн? Остановили машину, есть нарушение - штраф с водителя и штраф с отправителя, тогда это будет иметь превентивный характер", - отметил Гройсман.

Также премьер-министр поручил Мининфраструктуры отработать идею проверки загрузки транспорта с последующим распределением штрафов.