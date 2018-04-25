Gmail обновляется. Какие функции добавили к сервису

25 апреля, 2018, 14:00

Среди новых функций Google есть возможность отложить письмо, чтобы через некоторое время оно опять появилось в начале списка непрочитанных, а также интеграция с "Google календарем"

Об изменениях говорится в блоге Google.

Для того чтобы включить новую версию Gmail, обычному пользователю нужно зайти в настройки сервиса (значок шестеренки вверху справа), выбрать "Настройки" и "Попробовать новый Gmail".

Для бизнес-пользователей эту опцию может подключить администратор почты. Не все новые функции будут доступны сразу, некоторые появятся в следующие недели. Вернуться к старой версии почты можно будет тем же путем.

Нововведения:

При наведении курсором на письмо почта покажет панель быстрых действий, которые можно сделать с сообщением: архивировать, удалить, отложить.

Отложенный режим чтения писем. Если включить Snooze-режим для определенного сообщения и выбрать время, избранные письма появятся в "Входящих" в заданный момент.

Вложенные файлы теперь видно из основного интерфейса. Чтобы просмотреть их, не нужно заходить в беседу и искать определенный файл.

Также в почте появятся напоминания о том, что нужно как-то отреагировать на сообщения.

Также добавятся "умные" ответы. Сервис анализирует полученное сообщение и генерирует быстрые варианты ответов, чтобы пользователю не приходилось набирать текст вручную. Это может быть что-то в стиле "Давайте так и сделаем" или "Пятница мне подходит", в зависимости от контекста.

Появится упрощенный доступ к приложениям, таким как Google Calendar, из почтового интерфейса - приложения появятся в боковой панели справа.

В почте также можно убрать для конкретного письма возможность его переслать, скопировать, скачать либо распечатать. Это может быть важно для переписки, которая содержит конфиденциальные данные. Более того, можно выставить время, после которого сообщение исчезнет.