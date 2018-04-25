Глава парламента Германии призвал создать армию Евросоюза
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"По моему личному убеждению, нам нужна европейская армия. Лучше вчера, чем завтра или послезавтра", - сказал Шойбле.
По мнению главы Бундестага, учитывая комплексные угрозы в глобализированном мире, Европа имеет шанс только благодаря совместной внешней политике и политике безопасности.
По словам Шойбле, в сфере безопасности и оборонной политике Евросоюза "необходимое и реалистично возможное" резко расходятся.
Вместе с тем политик отметил, что после решения о выходе Великобритании из состава ЕС было сделаны значительные шаги вперед, в частности, европейский оборонный союз PESCO (Permanent Structured Cooperation on security and defence - "Постоянная структурная сотрудничество по вопросам безопасности и обороны").
PESCO создали в 2017 году по решению глав МИД и министров обороны 23 государств-членов ЕС. В рамках PESCO страны ЕС добровольно обязались более тесно сотрудничать в сфере безопасности и обороны. Их цель - сделать ЕС более гибким и независимым от США в сфере безопасности. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что оборонные структуры ЕС и НАТО должны дополнять друг друга, а не образовывать двойные структуры.
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