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Глава МИД Армении вылетел в Москву, - СМИ

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в политических кругах.

Тем временем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Налбандян находится в командировке. Направление визита пресс-секретарь МИД не назвал.

В среду вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Как сообщила пресс-служба Кремля, "Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению существующих проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках".

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