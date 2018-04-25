Глава МИД Армении вылетел в Москву, - СМИ
25 апреля, 2018, 21:21
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в политических кругах.
Тем временем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Налбандян находится в командировке. Направление визита пресс-секретарь МИД не назвал.
В среду вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Как сообщила пресс-служба Кремля, "Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению существующих проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках".
- Напомним, 23 апреля, экс-президент страны Серж Саргсян, назначенный неделей ранее премьер-министром, подал в отставку после массовых протестов, которые состоялись по всей стране.
- И. о. премьер-министра украины назначили вице-премьера Карена Карапетяна.
- Во время протестов скончался один активист.
- Лидер оппозиционного движения страны Никол Пашинян призвал провести 25 апреля новую акцию протеста. Тысячи людей вышли против правящей Республиканской партии.
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