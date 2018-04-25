Глава МИД Армении вылетел в Москву, - СМИ

25 апреля, 2018, 21:21

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вечером в среду вылетел в Москву

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в политических кругах.

Тем временем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что Налбандян находится в командировке. Направление визита пресс-секретарь МИД не назвал.

В среду вечером состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Как сообщила пресс-служба Кремля, "Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению существующих проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках".