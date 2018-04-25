Диетические напитки не полезнее обычных. Чем вредны искусственные подсластители

25 апреля, 2018, 11:19

Заменители сахара вредят человеческим кровеносным сосудам, повышая риск возникновения инсульта и деменции

Об этом пишет Daily Mail.

Это доказали исследователи, которые кормили различные группы крыс такими видами сахара, как глюкоза и фруктоза, и искусственными подсластителями, как аспартам или ацесульфам калия.

Через 3 недели ученые проанализировали покрытия кровеносных сосудов грызунов. Выяснилось, что искусственный подсластитель ацесульфам калия накапливается в крови и наносит большой вред клеткам, которые покрывают сосуды.

"Ваше тело - это машина, которая может справиться с сахаром. Но когда система перегружена в течение длительного времени, машина дает сбой. Как и сахар, искусственные подсластители несут негативные последствия, связанные с ожирением и диабетом", – утверждает главный автор исследования и доктор из Университета Маркетта Брайан Гофманн.

"Если вы постоянно употребляете эти посторонние вещества (как и сахар), риск негативных последствий для здоровья увеличивается", - добавила она.

Во время исследования ученые также сделали вывод, что замещение этих сахаров некалорийными искусственными подсластителями приводит к негативным изменениям в обмене жиров и энергии.

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