Дело заключенного в России журналиста Сущенко передадут другому адвокату, - Фейгин

25 апреля, 2018, 16:34

Российский адвокат Марк Фейгин, которого лишили статуса адвоката, сообщил, что дело украинского политзаключенного Романа Сущенко будет вести другой правозащитник

Об этом Фейгин сообщил "Общественному”.

По словам Фейгина, сейчас решается, кто конкретно будет представлять интересы Сущенко.

"Это будет человек, которому я доверяю, это человек, знакомый с делом", - заявил он.

Фейгин также сообщил, что вскоре должно состояться заседание по делу Сущенко, где сторона защиты должна была представить доказательства невиновности.

Отвечая на вопрос, сможет ли он восстановить статус адвоката, Фейгин сказал, что это "практически нереально", отметив, что "проблема в судах".