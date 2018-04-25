Боевики снова сорвали разведение войск в Станице Луганской
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Вчера около девятнадцати часов боевики российско-оккупационных войск в очередной раз нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и длился около десяти минут", - говорится в сообщении.
В штабе АТО расценивают факт нарушения режима тишины боевиками как попытку избежать выполнения требований Рамочного решения относительно разведения сил и средств и отсутствие стремлений у главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.
В свою очередь, подразделения сил АТО готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей.
- Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировали 69 обстрелов, в результате которых 11 военных пострадали.
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