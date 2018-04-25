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Боевики снова сорвали разведение войск в Станице Луганской

Российско-оккупационные войска сорвали процесс разведения войск в Станице Луганской

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вчера около девятнадцати часов боевики российско-оккупационных войск в очередной раз нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и длился около десяти минут", - говорится в сообщении.

В штабе АТО расценивают факт нарушения режима тишины боевиками как попытку избежать выполнения требований Рамочного решения относительно разведения сил и средств и отсутствие стремлений у главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В свою очередь, подразделения сил АТО готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей.

 

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