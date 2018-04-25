14 тыс. боеприпасов, пластид и российские огнеметы: В Киеве накрыли подпольную оружейку

25 апреля, 2018, 11:37

В Киеве СБУ и Нацполиция разоблачили банду, которая изготовляла и сбывала оружие, боеприпасы и взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместитель начальника полиции Автономной Республики Крым Сергей Пантелеев отметил, что документирование преступлений банды продолжалось почти полгода.

"Во время проведения обысков по месту их проживания в Киеве и области оперативники изъяли 64 единицы оружия, более 14 тыс. боеприпасов, в том числе крупнокалиберных. Также изъято 3 кг пластида, 1 электродетонатор, 4 гранатомета, 2 огнемета "Шмель" и 30 гранат . Кроме того, обнаружены станки по изготовлению оружия и боеприпасов", - рассказал Пантелеев.

Открыто производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Реактивный пехотный огнемет "Шмель" (рос. РПО-А "Шмель") - оружие российского производства, находящегося на вооружении российской армии. Огнемет калибра 93-мм на основные виды целей с фугасным действием не уступает артиллерийским снарядам калибров 122-152 мм.