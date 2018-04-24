Землетрясение в Турции: число пострадавших возросло до 35 человек

24 апреля, 2018, 12:45

В ночь на 24 апреля в юго-восточной турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение. В настоящее время количество пострадавших возросло до 35 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Ахмент Демирджан, передает "Европейская правда".

"39 человек были поражены землетрясением и 35 лицам предоставляется медицинская помощь. Тяжелых пациентов нет", - отметил Ахмент Демирджан.

Магнитуда землетрясения составила 5,1. Эпицентр залегал на глубине 7 километров. Восемь повторных толчков магнитудой от 1,4 до 2,7 ощущались еще в течение часа.

Сообщается, что толчки ощущались и в соседних провинциях Шанлыурфа, Газиантеп и Диярбакыр.

В результате землетрясения были разрушены несколько домов.