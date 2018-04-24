Замглавы Нацбанка Рожкову отстранили от должности, - нардеп

24 апреля, 2018, 22:26

Суд отстранил "многолетнего заместителя Гонтаревой" Екатерину Рожкову с должности заместителя председателя Национального банка

Об этом сообщил нардеп Игорь Луценко в Facebook.

"Сегодня передал в НБУ определение по моему иску, которым суд отстранил от должности такую известную личность, как Екатерину Рожкову, многолетнего заместителя Гонтаревой. Вместе с последней они принимали решения в НБУ в интересах банков в нарушении антикоррупционного законодательства. И не просто банков, а, судя по записям телефонных разговоров Рожковой - российских банков, в частности, так называемого "Банка Москвы" (БМ Банк), а также "Внешторгбанка", - говорится в посте.

Луценко также заявил, что по его обращениям был зарегистрирован ряд уголовных производств в отношении деяний команды Валерии Гонтаревой в НБУ.