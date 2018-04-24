За годы российской агрессии жилье от государства получили 63 семьи переселенцев

24 апреля, 2018, 16:40

За четыре года военного конфликта на Донбассе из 1,8 млн внутренне перемещенных лиц в Украине получили жилье 63 семьи переселенцев

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря, передает “Интерфакс-Украина”.

"У нас были слушания на тему выполнения государственной стратегии, плана действий по правам человека, в частности в аспекте защиты прав внутренне перемещенных лиц. И представитель Минрегионстроя официально назвала цифру, что за четыре года войны получили жилье 63 семьи из 1,8 млн, которые официально зарегистрированы как ВПЛ", - заявил Немыря.

По его словам, Министерство регионального развития не осуществляло анализа объемов недостроенного жилья в Украине, степени его готовности, вопроса его собственности, а также какие программы с привлечением иностранных средств могут быть реализованы для обеспечения жильем переселенцев.