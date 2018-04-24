Второй день за рулем: девушка протаранила 6 авто и влетела в витрину магазина
24 апреля, 2018, 14:45
23 апреля в Киеве девушка, пытаясь припарковаться, столкнулась с шестью авто и влетела в витрину магазина
Об этом говорится в сюжете ТСН.
22-летняя Валерия получила водительское удостоверение лишь в канун приключения. Девушка говорит, что парковки - это ее страх. В день ДТП ей впервые пришлось сами парковаться.
Валерия врезалась в первую машину, запаниковала и вместо педали торможения нажала на педаль газа. Затем протаранила ряд других машин и остановилась, когда была в витрине магазина.
Теперь девушка подсчитывает, хватит ли ей 100 тысяч гривен страховки на возмещение всех причиненных убытков.
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