 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Врачи впервые пересадили пенис и мошонку раненому ветерану

Хирурги из больницы Джонса Хопкинса провели первую успешную операцию по полной трансплантации пениса и мошонки

Об этом говорится на сайте больницы.

Органы получил ветеран американской армии, который потерял собственные гениталии в результате взрыва самодельной бомбы.

Операция, которую проводили два хирурга-уролога и девять пластических хирургов, продолжалась 14 часов. Врачи взяли у умершего донора целый пенис, мошонку и частично брюшную стенку. Пересадка включала в себя кожу, мышцы, нервы, кости и сосуды.

 

The New York Times отмечает, что семьи доноров органов спрашивают конкретно о разрешении использовать пенис. Карис М. Куни, менеджер по клиническим исследованиям в области пластической и реконструктивной хирургии Джона Хопкинса, сказала, что когда семьи слышат, что цель заключается в оказании помощи раненым ветеранам, многие согласны.

 

Трансплантация прошла успешно, и сейчас врачи наблюдают, не будет ли тело реципиента отторгать новые ткани. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, потерял обе ноги, часть живота и половые органы во время службы в Афганистане от самодельной бомбы.

В разговоре с The New York Times бывший военный отметил, что эта травма лишила его отношений. "Это ощущение, будто ты уже все, остался наедине с собой до конца жизни. Я долгое время боролся с тем, чтобы даже начать смотреть на себя как на человека. Но теперь я снова в порядке", - говорит пациент.

 

Ветеран также добавил, что до операции он задавался вопросом, примет ли он новые части тела, не только физически, но мысленно и эмоционально.

"Это сначала сбило меня с толку, я подумал: разве я смогу увидеть его своим?, - сказал он. Эта мысль преследовала меня. Но как только я это сделал, то понял - это мое."

Врачи пока не знают, сможет ветеран мочиться через пенис, а восстановление чувствительности может занять полгода. Однако мужчина довольно быстро идет на поправку, его должны выписать в ближайшее время.

 

Пересадка в больнице Джонса Хопкинса стала четвертой трансплантацией пениса в истории, однако в отличие от других случаев, в этот раз врачи впервые пересадили мошонку и окружающие ткани. Также операцию впервые провели на военном, который получил травму из-за взрыва.

В США после Ирака и Афганистана около 1300 военных получили травмы гениталий, а треть из них связаны с пенисом.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

  • Ученые обнаружили, что роль наследственности в раннем развитии интеллекта часто преувеличивают, а на формирование IQ значительно больше влияют среда и образование в начале жизни
  • Канадские ученые опубликовали исследование, в котором дали подробные инструкции для создания нового вируса оспы. Научное сообщество считает, что это ставит мир под угрозу
  • Генетики из лаборатории Калифорнийского университета в Дэвисе с помощью технологии генного изменения CRISPR пытаются заставить быка давать только мужское потомство.
  • Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию - например, на анимированных изображениях.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

24 апреля, 2018 вторник

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать