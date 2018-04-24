Врачи впервые пересадили пенис и мошонку раненому ветерану

24 апреля, 2018, 11:41

Хирурги из больницы Джонса Хопкинса провели первую успешную операцию по полной трансплантации пениса и мошонки

Об этом говорится на сайте больницы.

Органы получил ветеран американской армии, который потерял собственные гениталии в результате взрыва самодельной бомбы.

Операция, которую проводили два хирурга-уролога и девять пластических хирургов, продолжалась 14 часов. Врачи взяли у умершего донора целый пенис, мошонку и частично брюшную стенку. Пересадка включала в себя кожу, мышцы, нервы, кости и сосуды.

The New York Times отмечает, что семьи доноров органов спрашивают конкретно о разрешении использовать пенис. Карис М. Куни, менеджер по клиническим исследованиям в области пластической и реконструктивной хирургии Джона Хопкинса, сказала, что когда семьи слышат, что цель заключается в оказании помощи раненым ветеранам, многие согласны.

Трансплантация прошла успешно, и сейчас врачи наблюдают, не будет ли тело реципиента отторгать новые ткани. Мужчина, пожелавший остаться анонимным, потерял обе ноги, часть живота и половые органы во время службы в Афганистане от самодельной бомбы.

В разговоре с The New York Times бывший военный отметил, что эта травма лишила его отношений. "Это ощущение, будто ты уже все, остался наедине с собой до конца жизни. Я долгое время боролся с тем, чтобы даже начать смотреть на себя как на человека. Но теперь я снова в порядке", - говорит пациент.

Ветеран также добавил, что до операции он задавался вопросом, примет ли он новые части тела, не только физически, но мысленно и эмоционально.

"Это сначала сбило меня с толку, я подумал: разве я смогу увидеть его своим?, - сказал он. Эта мысль преследовала меня. Но как только я это сделал, то понял - это мое."

Врачи пока не знают, сможет ветеран мочиться через пенис, а восстановление чувствительности может занять полгода. Однако мужчина довольно быстро идет на поправку, его должны выписать в ближайшее время.

Пересадка в больнице Джонса Хопкинса стала четвертой трансплантацией пениса в истории, однако в отличие от других случаев, в этот раз врачи впервые пересадили мошонку и окружающие ткани. Также операцию впервые провели на военном, который получил травму из-за взрыва.

В США после Ирака и Афганистана около 1300 военных получили травмы гениталий, а треть из них связаны с пенисом.

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