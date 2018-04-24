В Украине свыше 1 тыс. ветеранов АТО совершили суицид
Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по делам ветеранов, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, передает УНН.
“На сегодняшний момент с 2014 года парламентом было принято свыше 24 закона, связанные с ветеранами. Это — и участники АТО, и в целом все ветераны. Законы на сегодня функционируют, но участник АТО не знает о своих правах. На самом деле разъяснительные работы о правах и обязанностях не проводятся. Это же касается и ситуации с суицидами. На данный момент на одном телеканале нет никакой антисуицидальной рекламы. В Украине уже более тысячи человек, которые воевали в АТО и которые закончили жизнь суицидом”, — отметил Третьяков.
По словам Третьякова, средний возраст ветеранов АТО составляет примерно 35 лет.
“Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, и о них государство должно говорить и помогать им в дальнейшей жизни”, — подчеркнул он.
- Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился руководитель аэропорта, летчик-герой АТО Владислав Волошин.
- В Николаеве активисты обвиняли в самоубийстве Волошина губернатора Алексея Савченко, который якобы оказывал давление на него.
- Позже сообщалось, что у Волошина не было очевидных мотивов для суицида.
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