В Украине свыше 1 тыс. ветеранов АТО совершили суицид

24 апреля, 2018, 13:10

По состоянию на 24 апреля в Украине более тысячи ветеранов АТО покончили жизнь самоубийством

Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по делам ветеранов, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, передает УНН.

“На сегодняшний момент с 2014 года парламентом было принято свыше 24 закона, связанные с ветеранами. Это — и участники АТО, и в целом все ветераны. Законы на сегодня функционируют, но участник АТО не знает о своих правах. На самом деле разъяснительные работы о правах и обязанностях не проводятся. Это же касается и ситуации с суицидами. На данный момент на одном телеканале нет никакой антисуицидальной рекламы. В Украине уже более тысячи человек, которые воевали в АТО и которые закончили жизнь суицидом”, — отметил Третьяков.

По словам Третьякова, средний возраст ветеранов АТО составляет примерно 35 лет.

“Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, и о них государство должно говорить и помогать им в дальнейшей жизни”, — подчеркнул он.